Показали щенков, как заставляют забыть о будничных проблемах

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Собачьи матери первыми защищают своих новорожденных щенков. Несколько недель они осыпают детей неразделенной вниманием и заботой.

Щенки попадают в этот мир слепыми и очень хрупкими. Работа их матери в удовлетворении всех их нужд. Со временем собачьи мамы приучают их к независимости детей и переходят их от молока к твердой пище. Маленькие разбойники очень забавные, как на фото в галерее.

Процесс отлучения очень важен для щенков; они учатся поведении как от матери, так и от сверстников. Важные ориентиры, необходимые для раздельной жизни щенков.

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Социальное взаимодействие матери с щенками является критической в ​​по крайней мере 7-недельного возраста, а в идеале и дольше. Они учатся взаимодействовать друг с другом - как "говорить" с собакой ".

Например, из откусывания и рыдания во время игры, иметь подает щенка сигнал, когда вещи становятся слишком грубыми и заканчивают игру. Это важный навык для дальнейшей жизни.

В США леопардовая собака Катахулы по кличке Рокси ухаживает своего лучшего друга золотистого ретривера Лейкер, у которого возникли проблемы со здоровьем.