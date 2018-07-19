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четверг, 19 июля 2018 12:36

Показали, почему работа фотографом дикой природы самая лучшая в мире
16

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Показали, какая работа наилучшая в мире
Фото: facebook.com/ThinkingArt
Показали, какая работа наилучшая в мире
Показали, какая работа наилучшая в мире
Показали, какая работа наилучшая в мире
Показали, какая работа наилучшая в мире

Иногда, для удачного кадра фотографам дикой природы нужно высиживать часами при любых погодных условиях.

Но порой по ту сторону объектива случаются невероятные ситуации.

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Сообщество в Facebook "Thinking Art" опубликовало невероятную подборку фотографий, после которой становится понятно, что работа фотографа дикой природы, - самая лучшая в мире.

Раньше показали фото самых редких животных, которые находятся под угрозой исчезновения, через небрежное поведение с окружающей средой, изменение климата, урбанизацию и браконьера.

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