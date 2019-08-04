Показали невероятное превращение собаки с улицы

Фото: boredpanda.com

Сегодня пренебрежительное отношение можно встретить как по отношению к людям, так и к беззащитным животным. Ветеринары, к которым попадают обездоленные собаки и коты, рассказывают невероятные истории своих пациентов.

7-летняя собака по кличке Львиное сердце попала в ветеринарную клинику в Ричмонде, США. Он жил под кроватью два года вполне заброшен. Его тело было покрыто густыми ковтунами, калом, собственная моча не позволяла правильно есть, пить и ходить. Врачи решили побрить собаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали потешного кота, похожего на пушистый шарик

"Чтобы побрить собаку, его пришлось успокаивать", - рассказали ветеринары. Чтобы освободить маленькую собаку от меха, потратили несколько часов.

Автор: boredpanda.com Собака 2 года жил под кроватью

Автор: boredpanda.com Собака 2 года жил под кроватью

Различные природные катаклизмы и деятельность человека привели к вымиранию многих видов животных. Однако нашлись те, которые сумели выжить в трудных условиях. Об одних из старейших жителей планеты Земля рассказал theloop.