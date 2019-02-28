Показали лучшие фото, сделанные на iPhone

Apple в рамках организованного конкурса "Снято на iPhone" отобрала десять лучших фотографий. Лидеры отбирались из тысяч фотографий участников проекта.

Работы победителей украсят баннеры и другие рекламные материалы Apple. Авторы получат гонорары, однако сумма не называется, пишет apple.com.

Не все из снимков сделаны на новые iPhone - среди лидеров есть фотографии, которые были сделаны и с помощью двухлетнего iPhone 7.

Участники проекта публиковали свои снимки в соцсетях под тегом #ShotoniPhone.

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Компания Apple возобновляет продажи старой модели iPhone X в виде восстановленных устройств. Смартфоны будут доступны в двух цветах - Space Gray и Silver. Их будут отдавать по сниженным ценам, будут стоить до $899 в зависимости от объема памяти. Ранее стоимость нового iPhone X в США составляла до $1149.