Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль

На традиционном фестивале Topsfield Fair в США представили тыкву, которая установила весовой рекорд. Ее вес составлял 1040,7 кг.

Гигантскую тыкву весом с автомобиль вырастил житель Коннектикута (США) Алекс Ноэль, пишет CNN.

Для сравнения, один из самых легких автомобилей на рынке весит 915 килограммов.

В книгу рекордов Гиннеса занесена тыква из Бельгии, которая весит 1190,4 кг.

This giant pumpkin, weighing in at nearly 2,300 pounds, just set a new local record at the Topsfield Fair in Massachusetts https://t.co/zIiZcFdziP pic.twitter.com/8KgEFI55gU