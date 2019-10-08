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вторник, 08 октября 2019 16:43

Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль

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Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Гигантскую тыкву весом 1040,7 кг вырастил житель Коннектикута (США) Алекс Ноэль

На традиционном фестивале Topsfield Fair в США представили тыкву, которая установила весовой рекорд. Ее вес составлял 1040,7 кг.

Гигантскую тыкву весом с автомобиль вырастил житель Коннектикута (США) Алекс Ноэль, пишет CNN.

Для сравнения, один из самых легких автомобилей на рынке весит 915 килограммов.

В книгу рекордов Гиннеса занесена тыква из Бельгии, которая весит 1190,4 кг.

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В книгу рекордов записали курицу, которая снесла самое большое яйцо. Оно весило 454 грамма. Обычно куриное яйцо весит 60 граммов.

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