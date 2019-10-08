Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль

На традиционном фестивале Topsfield Fair в США представили тыкву, которая установила весовой рекорд. Ее вес составлял 1040,7 кг.
Гигантскую тыкву весом с автомобиль вырастил житель Коннектикута (США) Алекс Ноэль, пишет CNN.
Для сравнения, один из самых легких автомобилей на рынке весит 915 килограммов.
В книгу рекордов Гиннеса занесена тыква из Бельгии, которая весит 1190,4 кг.
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This giant pumpkin, weighing in at nearly 2,300 pounds, just set a new local record at the Topsfield Fair in Massachusetts https://t.co/zIiZcFdziP pic.twitter.com/8KgEFI55gU— CNN (@CNN) 8 жовтня 2019 р.
В книгу рекордов записали курицу, которая снесла самое большое яйцо. Оно весило 454 грамма. Обычно куриное яйцо весит 60 граммов.
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