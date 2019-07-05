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воскресенье, 07 июля 2019 02:25

Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
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Фотограф показывает котов в необычных позах
Фото: boredpanda
Фотограф показывает котов в необычных позах
Фотограф показывает котов в необычных позах
Фотограф показывает котов в необычных позах
Фотограф показывает котов в необычных позах

Фотограф Алексис Рейно создает кадры, на которых коты находятся в необычных позах.

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Он публикует фото в сеть и получает восторженные отзывы подписчиков, - пишет boredpanda.

"Эта идея пришла, когда я наблюдал за движениями моей кошки. В тот самый момент я подумал, что она - реинкарнация" Кота в сапогах ". Затем я решил сделать эту галерею уникальных портретов кошек. Все они немного похожи на нас", - говорит фотограф.


Котик Писко, породы британская шиншилла, живущий в Нью-Йорке, стал звездой интернета. Его фото влюбляют в себя пользователей. Его называют "сладким пирожки", "хулиганом", "золотым котиком".

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