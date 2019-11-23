Первый в мире музей вагины открыли в Лондон

Фото: birdinflight.com

16 ноября в Лондоне открылся первый в мире музей вагины.

Он был создан на пожертвования. Более тысячи человек собрали $64,5 тыс, пишет Birdinflight.

Директор музея Флоренс Шехтер решила создать его, потому что в Исландии есть музей пениса, но нигде не было музея, посвященного вагине.

"Я просто люблю вагины. Я бисексуальная женщина", - сказала Шехтер.

Первой выставкой в музее вагины станет Muff Busters. Она посвящена мифам о вагине и тому, как с ними бороться. Экспозиция расскажет о неправильных представлениях о гинекологии: гигиене, внешнем виде женских гениталий, менструации, сексе и контрацепции.

"Чуть менее 50% населения мира имеет вагину. Большинство из нас пришли в мир через нее. Тем не менее вагина все еще остается запретной темой", - написано на плакате на входе в музей.

Посмотреть выставку также можно будет онлайн. Она продлится до конца февраля. Вход на нее - бесплатный.

Куратор Muff Busters Сара Крид рассказала, что в экспозиции будет представлено ее собственное нижнее белье. В феврале, когда выставка закончится, музей сосредоточится на истории менструации, а также на текущих социальных и политических проблемах.

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"Я хочу, чтобы в музей пришли цисгендерные гетеросексуальные мужчины и воспринимали его как место, где они могут узнать что-то новое", - отметила Крид.

В столице исландии открылся музей необычной тематики: Сигурдур Хьяртарсон собрал внушительную коллекцию пенисов млекопитающих от кита до хомяка. За пятнадцать лет исландец обзавелся пенисами всех животных Исландии и многих видов из других частей мира.