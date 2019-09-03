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вторник, 03 сентября 2019 23:28

Перед лицом опасности: показали забавную фотоподборку с напуганными животными
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У страха глаза велики.
Фото: brightside.me
У страха глаза велики.
У страха глаза велики.
У страха глаза велики.
У страха глаза велики.

Во время общения с неприятным собеседником люди часто скрывают свои истинные эмоции, натянув маску вежливости и толерантности. Животные — существа невероятно искренние. Они не умеют притворяться и маскировать свои чувства. Если им кто-то не нравится или внушает ощущение угрозы, сразу дают об этом знать.

Забавные фото, сделанные в момент встречи домашних любимцев с другими представителями животного мира, вызывающими у них страх, показал Bright Side.

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Самые большие животные зоопарка подружились со своим смотрителем. Они повсюду за ним следуют, полностью ему доверяют и даже делятся своей едой. Столь прочная связь между человеком и великанами животного мира не могла остаться в стороне, поэтому посетители зоопарка часто их фотографируют. В результате получаются уникальные кадры, которые не могут не растрогать.

brightside.me
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