Пенсіонерка випадково стала мільйонеркою

Картина на кухне женщины - одна из 8 частей композиции об Иисусе Христе Фото: Ваш сонник

Пожилая женщина из французского города Компьень недалеко от Парижа даже не догадывалась, что обладает целым состоянием.

На кухне у старушки висела старинная картина XIII в Женщина не представляла, что ее стоимость оценивается в €6 млн, пишет Радио Люкс.

Что изображение имеет такую цену, обнаружили после того, как старушка попросила оценить картину, которую до недавнего времени считала обычной старой иконой. Оказалось, что ее написал художник XIII века Цимабу из Италии, известен под именем Ченни ди Пэпо.

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Картина на кухне женщины - одна из 8 частей композиции об Иисусе Христе. У специалистов, которые исследовали картину ультрафиолетовым светом, не возникло споров относительно происхождения произведения.

Découverte exceptionnelle d'un tableau de #Cimabue, peintre italien majeur du XIIIe sièclehttps://t.co/zfYhzJmqjO — Ecole du Louvre (@EcoleduLouvre) September 23, 2019

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