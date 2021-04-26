Падение метеора близ Ниццы попало на камеру видеонаблюдения

Такие яркие метеоры, которые не достигли земли, называют болидами. Фото: Pixabay

Вечером 24 апреля на юге Франции, в регионе Лазурный берег близ Ниццы, наблюдали падение крупного метеорита.

Как свидетельствует видеозапись одной из камер, космическое тело упало в 22:26 по местному времени и очевидно сгорело в атмосфере, не достигнув земли. Об этом сообщает BFMTV.

Такие яркие метеоры, не достигшие земли, называют болидами. Метеоритами называют те небесные тела, которые не сгорели в атмосфере и упали на землю.

Жители штата Флорида, США, увидели в небе яркий метеор и сняли его падения.