От Арктики до Сахары: выбрали лучшие фото 2019

Определили лучшие фото 2019 года, которые размещены в бесплатном приложении AGORA images.
На конкурсе рассмотрели более 130 тыс. заявок, пишет boredpanda.
По условиям конкурса жанр фото может быть любым.
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Фотографы из 21 страны мира соревнуются за главный приз - $ 25 тыс.
Для победы надо набрать больше лайков на голосовании.
Победителя наградят 6 октября в Барселоне.
Появились снимки из шорт-листа конкурса "Научный фотограф года" Королевского фотографического общества в Великобритании.
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