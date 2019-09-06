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суббота, 07 сентября 2019 02:25

От Арктики до Сахары: выбрали лучшие фото 2019
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Фотографу понадобилось 4 часа, чтобы сделать этот снимок муравья, несущего капли воды.
Фото: Анализа Де Гусман
Известно, что во Вьетнаме благовония связывают живых людей с предками и богами
Снимок сделан с высокой дюны в Мерзуге, Марокко, где видны кочевники, движущиеся по пустыне Сахара
Мон Сен-Мишель, Франция, потерян в тумане
Женщины ловят рыбу в Западной Бенгалии, прежде чем отправиться на рынок

Определили лучшие фото 2019 года, которые размещены в бесплатном приложении AGORA images.

На конкурсе рассмотрели более 130 тыс. заявок, пишет boredpanda.

По условиям конкурса жанр фото может быть любым.

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Фотографы из 21 страны мира соревнуются за главный приз - $ 25 тыс.

Для победы надо набрать больше лайков на голосовании.

Победителя наградят 6 октября в Барселоне.

Появились снимки из шорт-листа конкурса "Научный фотограф года" Королевского фотографического общества в Великобритании.

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