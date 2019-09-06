От Арктики до Сахары: выбрали лучшие фото 2019

Фото: Анализа Де Гусман

Определили лучшие фото 2019 года, которые размещены в бесплатном приложении AGORA images.

На конкурсе рассмотрели более 130 тыс. заявок, пишет boredpanda.

По условиям конкурса жанр фото может быть любым.

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Фотографы из 21 страны мира соревнуются за главный приз - $ 25 тыс.

Для победы надо набрать больше лайков на голосовании.

Победителя наградят 6 октября в Барселоне.

Появились снимки из шорт-листа конкурса "Научный фотограф года" Королевского фотографического общества в Великобритании.