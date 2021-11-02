Острее стали: ученые создали уникальный деревянный нож

Ученые из Мэрилендского университета США создали деревянный нож, по характеристикам не уступающий стали. Химикам удалось сделать древесину в 23 раза прочнее.

Ученые извлекли из дерева компоненты, которые делают его мягким: гемицеллюлозу и лигнин. Готовый материал химики покрыли минеральным маслом, это предотвращает впитывание воды.

Из усовершенствованного дерева создали нож, он оказался прочнее и втрое острее, чем изделия из нержавеющей стали. Ученые рассказали, что в эксплуатации такого ножа нет никаких особенностей. Он режет все, что и обычный нож, а также его можно точить.

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Возможно, в будущем такие изделия станут более экологичной альтернативой обычным ножам.

10 апреля 1833 года впервые начали производство спичек. Они были токсичными — в состав головки входил белый фосфор.