Оставили умирать голодной смертью. История собаки, которая доводит до слез

Фото: rescuedpittie

Питбуля Дейнерис нашли в заброшенной квартире в Детройте, штат Мичиган. Собака была истощенная и голодная. Хозяев рядом с ней не было. Весила 24 кг, в то время, как нормальный вес самки этой породы 37 кг и выше.

Об этом пишет Boredpanda.

К счастью, четырехлапую случайно заметили и спасли неравнодушные люди. Сейчас собака имеет новый дом и постепенно восстанавливается от полученного стресса.

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Кот, который похож на персонажа из фильма "Пираты Карибского моря" стал звездой сети. Сравнивают его с главным героем Джеком Воробьем, которого cыграл Джонни Депп.