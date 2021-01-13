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среда, 13 января 2021 13:47

Оптический обман: показали фото странных ковров из отелей
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Здесь не разберешь куда ступать
Фото: Boredpanfa
Ковер, имитирующий место преступления
Что было под этой кроватью?
Психоделичная картинка
Ковер или шкура коровы?

Фотографии этих ковров сделали посетители различных отелей. Все они удивляют необычным дизайном, который заставляет чувствовать себя неловко.

Подборку смешного и откровенно некомфортного дизайна предлагает ресурс Boredpanda.

"Большинство из нас ассоциируют гостиницы с праздниками - особым временем, которое бывает не слишком часто, которое мы хотим максимально использовать. Поэтому мы рады убежать, остановиться в прекрасном отеле и отдохнуть у бассейна. Просто расслабиться. Однако иногда наши ожидания не оправдываются. Возможно, дизайн ковров делает нашу комнату похожей на кровавое место преступления, а может, потолок вашей ванной настолько низкий, что для того, чтобы справить нужду, вам придется стать на колени", - пишет ресурс.

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Чтобы напомнить посетителям перед бронированием гостиничных номеров читать отзывы посетителей-предшественников, ресурс составил список отелей, которые сделали свой интерьер слишком экстравагантным и неприятным, а также подобрал подборку фото оттуда.

Итальянский художник Мануэль Ди Рита создает муралы с эффектом объемных изображений. Работает под псевдонимом Peeta. Абстрактные рисунки с оптическими иллюзиями размещает на фасадах зданий в различных странах Европы и Азии.

Для достижения 3D-эффекта художник использует многообразие теней и градиентов. На создание художественной композиции тратит от 1 до 20 дней.

Автор: Валерия Радзиевская
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