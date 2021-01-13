Оптический обман: показали фото странных ковров из отелей

Фото: Boredpanfa

Фотографии этих ковров сделали посетители различных отелей. Все они удивляют необычным дизайном, который заставляет чувствовать себя неловко.

Подборку смешного и откровенно некомфортного дизайна предлагает ресурс Boredpanda.

"Большинство из нас ассоциируют гостиницы с праздниками - особым временем, которое бывает не слишком часто, которое мы хотим максимально использовать. Поэтому мы рады убежать, остановиться в прекрасном отеле и отдохнуть у бассейна. Просто расслабиться. Однако иногда наши ожидания не оправдываются. Возможно, дизайн ковров делает нашу комнату похожей на кровавое место преступления, а может, потолок вашей ванной настолько низкий, что для того, чтобы справить нужду, вам придется стать на колени", - пишет ресурс.

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Чтобы напомнить посетителям перед бронированием гостиничных номеров читать отзывы посетителей-предшественников, ресурс составил список отелей, которые сделали свой интерьер слишком экстравагантным и неприятным, а также подобрал подборку фото оттуда.

Итальянский художник Мануэль Ди Рита создает муралы с эффектом объемных изображений. Работает под псевдонимом Peeta. Абстрактные рисунки с оптическими иллюзиями размещает на фасадах зданий в различных странах Европы и Азии. Для достижения 3D-эффекта художник использует многообразие теней и градиентов. На создание художественной композиции тратит от 1 до 20 дней.