Около $ 2 млн за бутылку шампанского: "напиток вдов" празднует день рождения

Отцом популярного напитка стал монах-бенедиктинец 55-летний Пьер Периньон. 4 августа 1693-го во французской провинции Шампань он откупорил первую бутылку шампанского.

Пьер, будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, заведовал съестными запасами и погребом. На досуге экспериментировал с различными винами, чтобы создать что-то ранее невиданное. Многочисленные попытки обвенчались успехом.

"Быстрее идите, я пью звезды", - воскликнул Периньон братии.

Автор: pixabay.com Несмотря на красоту и пафосность ритуала, ванны из шампанского принимать вредно

Это игристое вино и стало праотцем современного напитка. С тех пор 4 августа считается Днем рождения шампанского.

Пьер был не только отцом шампанского. Мужчина предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки - пробковую, которая отлично прижилась и используется в настоящее время.

Автор: pixabay.com Средняя скорость пробки из бутылки шампанского - 40 км / ч

Продавать напиток начали с 1728 года. Лишь через год основали первую фирму-производителя шампанских вин "Рюинар".

К концу 19 века о шампанском знал весь мир. Большинство стран стали осваивать его производство.

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Подобная конкуренция, мягко говоря, не радовала виноделов Шампани. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться лишь те игристые вина, которые изготовленные в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил.

Интересные факты:

Автор: pixabay.com Несмотря на красоту и пафосность ритуала, ванны из шампанского принимать вредно

Напиток "вдов"

В XIX веке французы называли шампанское "напитком вдов". Такое название не связана с криминалом, или трагической историей. Оказывается, популяризаторами напитка были вдовы Жозефина Клико, Камила Роедерер, мадам Помери и мадам Боллинже. Их мужчины рано умерли, но это не помешало молодым женщинам вывести семейный бизнес на новый уровень.

Ванна из шампанского опасна

Несмотря на всю эстетику и пафосность ритуала, принимать ванную из шампанского вредно.

Человеческая кожа впитывает алкоголь мгновенно. Из-за этого подобная процедура обеспечит как минимум серьезную интоксикацию организма, максимум смерть.

Автор: pixabay.com Несмотря на красоту и пафосность ритуала, ванны из шампанского принимать вредно

Традиции связанные с игристым напитком

Еще с 1967 года на церемонии награждения победителям автогонок устраивают душ из шампанского. Гонщик Дэн Генри пришел первым в суточном марафоне "24 часа Ле-Мана". Тогда, помимо основной награды, получил в подарок бутылку шампанского. На радостях мужчина тут же открыл ее и начал поливать шампанским окружающих. С тех пор на без этой традиции автогонки не обходятся.

Открыть бутылку саблей - целое искусство

Чтобы открыть бутылку саблей существует определенная технология. Она называется "sabrage". Для этого с бутылки снимается фольга и проволока. Далее нужно медленно вести тыльной стороной сабли по шейке к пробке. Когда сабля дойдет до выступления на конце шейки, надо слегка ударить по нему. Край бутылки легко вылетит вместе с пробкой, красиво и эффектно. Главное, чтобы в бокал не попало стекло.

Красиво, но может быть и травматично

Средняя скорость пробки, которая вылетает из бутылки шампанского - 40 км / ч. В высоту она может взлететь на целых 12 метров.

Автор: Diamonds Champagne Instagram, Iuxurysafes.me Goût dе Diamants

Самый дорогой напиток стоит $ 1,8 млн

Goût dе Diamants - самое дорогое в мире шампанское. Одна бутылка стоит более миллиона долларов. Такая цена обусловлена ​​не особым вкусом напитка, а самой бутылкой. Она украшена золотом и бриллиантами.

Закрытая бутылка виски может сохранять вкус более 100 лет и остаться такой же вкусной и пригодной к употреблению.