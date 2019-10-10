Океан выбросил бутылку с письмом от советских моряков

Позже письмо отнесли специалистам в лабораторию при университете Фото: SHUTTERSTOCK

Студентка-фармацевт Паула Соуза отдыхала с друзьями и младшим братом на пляже Бразилии и нашли бутылку. Паула и ее компания вытащили послание, отколов горлышко. Однако не смогли понять язык, на котором написан текст.

Компания друзей решила опубликовать письмо в студенческой группе Федерального университета Пелотас, где учится Паула, чтобы кто-то попытался перевести послание, пишет ТСН.

Впоследствии им ответила студентка из России, перевела первые слова. Позже письмо отнесли специалистам в лабораторию при университете. Оказалось, что письмо не имеет иcторичнои или культурной ценности, но текст все же перевели.

"Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРГ и правительства настоящими", - говорится в письме.

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Вероятно, что МРГ - это Министерство рыбного хозяйства.

Житель Аляски Тайлер Иванофф пошел собирать дрова, а нашел бутылку с посланием, оставленную еще 50 лет назад. Записка на русском языке. Мужчина выложил ее фото в своем Facebook и попросил подписчиков помочь с переводом.