Огромный паук залез на политика во время пресс-конференции. Видео

Чиновница вскрикнула, когда увидела паука, но заявила, что продолжит выступление. Фото: скриншот с видео

В Австралии большой паук залез на ногу министру здравоохранения штата Квинсленд Иветт Д'Атт в ходе пресс-конференции. Видео опубликовало агентство Reuters на своем YouTube-канале.

Политик довольно спокойно отреагировала на инцидент, почти не отвлекаясь на членистоногого.

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Чиновница вскрикнула, когда увидела паука, но заявила, что продолжит выступление. Д'Атт в шутку попросила сообщить ей, когда паук окажется у нее на лице.

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