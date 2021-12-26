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понедельник, 27 декабря 2021 01:40

Огромный паук залез на политика во время пресс-конференции. Видео

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Огромный паук залез на политика во время пресс-конференции. Видео
Чиновница вскрикнула, когда увидела паука, но заявила, что продолжит выступление. Фото: скриншот с видео

В Австралии большой паук залез на ногу министру здравоохранения штата Квинсленд Иветт Д'Атт в ходе пресс-конференции. Видео опубликовало агентство Reuters на своем YouTube-канале.

Политик довольно спокойно отреагировала на инцидент, почти не отвлекаясь на членистоногого.

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Чиновница вскрикнула, когда увидела паука, но заявила, что продолжит выступление. Д'Атт в шутку попросила сообщить ей, когда паук окажется у нее на лице.

Французский зоопарк временно закрыли, потому что 9 волков сбежали, когда там были посетители.

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