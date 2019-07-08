Новые Симпсоны: показали жизнь героев в Восточной Европе

Скриншот: YouTube / Lazy Square

Аниматор Lazy Square создал альтернативную заставку сериала "Симпсонов".

Герои видео живут в постсоветских реалиях: отец семейства работает охранником и ворует, мать ругается с кассирами в супермаркете, сын забирает мобильные телефоны у школьников, а дочь играет на саксофоне в переходе.

Семья живет в панельном доме и собирается вместе только возле телевизора. Действие ролика разворачивается под цыганскую народную песню "Едерлези" в адаптации Горана Бреговича.

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Футбольный фанат Роман Бондаренко превратил украинских футболистов на персонажей мультфильма "Симпсоны". Соответствующие посты болельщик выложил в своем Instagram-аккаунте.