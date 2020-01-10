Нимфоманка в самолете пыталась соблазнить мужчин на секс в туалете

Фото: unian.ua

Нетрезвая пассажирка авиакомпании Etihad склоняла нескольких мужчин к сексу и предлагала им пойти с ней в туалет.

Девушка - 20-летняя Деми Бертон - напилась еще до посадки, а в начале полета продолжила употреблять, сообщили в УНИАН.

Позже Деми Бертон склоняла нескольких мужчин к сексу и требовала, чтобы они отправились с ней в туалет. Поэтому бортпроводники отказали ей в выпивке. Тогда девушка напала на членов экипажа и нескольких пассажиров.

После посадки девушку отдали правозащитникам. Уже в суде Деми заявила, что перепила, поскольку боролась со стрессом. Ее посадили на 6 месяцев.

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Сегодня о сексе не только пишут, его повсюду демонстрируют, о нем в открытую говорят, и к нему даже призывают. К интиму давно уже никто не относится как к проявлению высоких чувств или к чему-то сакральному. Возможно, поэтому секс и любовь полярно отдалились друг от друга. И если "настоящая любовь" пока еще полностью не попала под влияние современных технологий, то с сексом все обстоит иначе. Давайте посмотрим на современные технологии и прототипы секса и попытаемся представить, каким он будет в будущем.