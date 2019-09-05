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четверг, 05 сентября 2019 17:07

Ничего милее не сыскать: показали очаровательные фото детей с домашними любимцами
18

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Крепче дружбы не существует.
Фото: brightside.me
Крепче дружбы не существует.
Крепче дружбы не существует.
Крепче дружбы не существует.
Крепче дружбы не существует.

Почти все дети мечтают иметь домашнего любимца. И это вполне оправдано, ведь жить с животными очень интересно и весело. В лице четырехлапого можно найти себе лучшего друга и преданного защитника, удовлетворить присущую всем людям потребность заботиться о ком-то, отдавать свои тепло и ласку. Однако часто родители по тем или иным причинам отказывают детям в их желании завести животное.

Трогательные фото, которые гарантированно убедят подарить ребенку любимца, представило издание Bright Side.

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Наличие в семье ребенка — не помеха для появления домашнего любимца. За то, как скажется на состоянии здоровья малыша, появление в доме четырехлапого можно не волноваться. Ведь на самом деле от домашних животных для детского иммунитета немало пользы.

brightside.me
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