Неожиданные гости: показали фото диких животных, которые прибились к жилищам людей

Фото: cheezburger.com

Не все жители дикой природы стараются держаться подальше от людей. Особо любознательные без капли страха "заходят в гости".

Смельчаки появляются на пороге домов, в садах и во дворах, залезают в автомобили. Самые храбрые идут на контакт и даже начинают обживаться. Свою подборку самых милых фото диких животных, которые не побоялись приблизиться к человеку, представил cheezburger.com.

Авторам опубликованных фотографий удалось запечатлеть забавные и невероятно трогательные моменты. К примеру, как измученная жарой белка пыталась охладиться, улегшись на контейнер со льдом, как медведь с интересом заглядывал в окно загородного дома, а тюлень решил присоединиться к плаванию на каяках.

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Ранее показали потрясающие черно-белые фото диких животных. Для того, чтобы их сделать, фотографу не пришлось ехать за пределы города — он просто купил билет в музей.