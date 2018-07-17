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вторник, 17 июля 2018 23:30

Неожиданные гости: показали фото диких животных, которые прибились к жилищам людей
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Этот милый малыш искал убежища на пороге загородного дома.
Фото: cheezburger.com
Этот олененок примостился прямо возле входной двери.
Маленький дикий хомячок пришел к людям в надежде, что они поделятся с ним вкусненьким.
Жителей штата Арканзас, США, не удивишь такой картиной - еноты к ним наведываются чуть ли не каждый день.
Этому тюленю так надоело в воде, что он решил заскочить на катер к людям и примоститься на удобном диванчике.

Не все жители дикой природы стараются держаться подальше от людей. Особо любознательные без капли страха "заходят в гости".

Смельчаки появляются на пороге домов, в садах и во дворах, залезают в автомобили. Самые храбрые идут на контакт и даже начинают обживаться. Свою подборку самых милых фото диких животных, которые не побоялись приблизиться к человеку, представил cheezburger.com.

Авторам опубликованных фотографий удалось запечатлеть забавные и невероятно трогательные моменты. К примеру, как измученная жарой белка пыталась охладиться, улегшись на контейнер со льдом, как медведь с интересом заглядывал в окно загородного дома, а тюлень решил присоединиться к плаванию на каяках.

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Ранее показали потрясающие черно-белые фото диких животных. Для того, чтобы их сделать, фотографу не пришлось ехать за пределы города — он просто купил билет в музей.

cheezburger.com
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