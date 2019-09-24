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вторник, 24 сентября 2019 20:22

Необычные торты интригуют клиентов пекарни
23

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Пекарь Люк Винтенсини создает сладости, которые имеют необычный вид
Фото: boredpanda.com/
Пекарь Люк Винтенсини создает сладости, которые имеют необычный вид
Пекарь Люк Винтенсини создает сладости, которые имеют необычный вид
Пекарь Люк Винтенсини создает сладости, которые имеют необычный вид
Пекарь Люк Винтенсини создает сладости, которые имеют необычный вид

Американец 23-летний Люк Винсентини создает реалистичные торты, которые выглядят вовсе несъедобно.

Мужчина работает в популярной пекарни Карло в городе Ланока-Харбор, штат Нью-Джерси, сообщает boredpanda.com.

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Местные и гости приходят в пекарню, чтобы попробовать десерты в виде чашки с кофе, пакета с чипсами, смартфона или фруктов.

Создание таких сладостей занимает много времени. На изготовление одного торта, Люк тратит около 14 часов.

Осенние торты выглядят по-особенному. Их хочется украсить ярко и с добавлением золота.

Так десерт выглядит атмосферно и красиво. Главное - иметь в запасе достаточно времени и включить воображение.

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