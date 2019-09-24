Необычные торты интригуют клиентов пекарни

Фото: boredpanda.com/

Американец 23-летний Люк Винсентини создает реалистичные торты, которые выглядят вовсе несъедобно.

Мужчина работает в популярной пекарни Карло в городе Ланока-Харбор, штат Нью-Джерси, сообщает boredpanda.com.

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Местные и гости приходят в пекарню, чтобы попробовать десерты в виде чашки с кофе, пакета с чипсами, смартфона или фруктов.

Создание таких сладостей занимает много времени. На изготовление одного торта, Люк тратит около 14 часов.

Осенние торты выглядят по-особенному. Их хочется украсить ярко и с добавлением золота. Так десерт выглядит атмосферно и красиво. Главное - иметь в запасе достаточно времени и включить воображение.