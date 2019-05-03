Не пошел на сотрудничество: полиция задержала попугая

В Бразилии полиция задержала попугая наркоторговцев. Фото: Deskgram

В Бразилии полиция конфисковала попугая наркоторговцев. Птицу задержали вместе с двумя хозяевами во время рейдерского захвата.

Попугай умеет говорить, его задачей было сообщать преступникам о приходе правоохранителей словами "мама, полиция", пишет birdinflight.com.

"После задержания птица не захотел идти на сотрудничество с властью. Многие полицейские подходили к нему, но тот не сказал ни слова", - говорит ветеринар Александр Кларк.

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Сейчас попугай находится в местном зоопарке. Здесь он проведет три месяца, чтобы реабилитироваться и научиться летать.

В Святошинском райуправлении полиции Киева взяли на работу попугая. Там птица работает уже три недели Его нашли на месте вызова. В заброшенной квартире без света и отопления птица провела пять дней рядом с умершим одиноким хозяином.