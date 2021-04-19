Назвали самые вредные блюда для завтрака

Здоровый завтрак не должен содержать простых углеводов

День необходимо начинать с правильного завтрака. Однако многие традиционные утренние блюда являются не такими полезными, какими их считают.

Подробнее об этом рассказывает Час-Дій.

Классические утренние десерты - вафли, блины и французские тосты - бесполезны, говорят специалисты. Во-первых, в них содержится большое количество простых углеводов - из-за них ощутить сытость точно не удастся. А вот питательных веществ в этих блюдах совсем нет, пишет EatThisNotThat !.

Йогурт может быть хорошим выбором, но только если речь идет не об искусственно ароматизированных видах этого продукта. Такие йогурты переполнены сахаром, ненужными калориями и даже вредными ингредиентами.

Смузи и коктейли из магазина. Такие продукты для завтрака "на бегу" - один большой минус по сравнению со смузи, которые можно приготовить дома. Большинство продуктов, купленных в магазине, содержат большое количество калорий, сахара и лишены многих полезных макроэлементов (таких, как белок или полезные жиры).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клопотенко поделился рецептом божественного постного десерта

Овсянка быстрого приготовления. Как и йогурт, овсянка может быть отличным вариантом завтрака. Но с чем человеку действительно необходимо быть осторожным, так это с пакетиками для быстрого приготовления. По словам экспертов, в такой овсянке меньше клетчатки, а сахара - больше

Министерство иностранных дел Украины подало номинационное досье "Культура приготовления украинского борща" для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Инициатором официального признания борща стал шеф-повар Евгений Клопотенко. "Номинационных досье" Культура приготовления украинского борща "наконец направляется в Париж. Это важный процедурный шаг, который является началом формального продвижения на международном уровне непревзойденного элемента украинского нематериального культурного наследия для его включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО", - сказал первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Украинское номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ из Украины. Он тесно переплетен с украинской культурой в таких вещах, как, например, свадебные и похоронные традиции, и широко потребляется по всей стране.