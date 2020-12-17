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четверг, 17 декабря 2020 13:59

Назвали методы, опасные для дрессировки собак

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Назвали методы, опасные для дрессировки собак
Предыдущие исследования, основанные на опросах, и неофициальные данные свидетельствуют о том, что методы обучения, основанные на наказаниях, могут снизить благополучия животных. Фото: pixabay

Cобаки, которых обучают с использованием отрицательных стимулов, то есть наказание за неправильное поведение, получают высокий уровень стресса.

К таким выводам пришли португальские ученые после наблюдения за поведением 92 собак-компаньонов с 7 школ дрессировки собак в Португалии, в которых использовали негативные методы, методы поощрения и смешанные методы дрессировки, которые сочетают в себе использование поощрений и наказаний, пишет "Новое время".

Ученые снимали тренировки и проверяли образцы слюны на содержание гормона кортизола, связанного со стрессом. Собаки, обученные с использованием аверсивных и смешанных методов, демонстрировали больше поведения, связанного со стрессом, например, приседания и визг, и демонстрировали повышение уровня кортизола после тренировки, чем собаки, обученные с поощрением.

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Также провели тест на когнитивную предвзятость в незнакомом месте за пределами обычной учебной среды с 79 собаками, чтобы измерить их эмоциональное состояние. Они обнаружили, что собаки из школ, которые используют негативные стимулы, более пессимистично реагируют на неоднозначные ситуации по сравнению с собаками, проходящими смешанное обучение или обучение на основе вознаграждения. Предыдущие исследования, основанные на опросах, и неофициальные данные свидетельствуют о том, что методы обучения, основанные на наказаниях, могут снизить благополучия животных, но авторы заявляют, что это исследование является первым систематическим исследованием того, как различные методы обучения влияют на благополучие как во время обучения, так и в других контекстах.

"Это первое крупномасштабное исследование собак-компаньонов в реальных условиях дрессировки с использованием методов дрессировки, которые обычно применяются в школах дрессировки собак, и данных, собранных исследовательской группой. Результаты показывают, что использование методов аверсивной дрессировки, особенно в больших количествах, следует избегать из-за их негативного влияния на благосостояние собак", - говорят авторы исследования.

В харьковском приюте для животных пес Тофик спас более 30 собачьих жизней. 4 года назад его привезли с тяжелыми ожогами, а теперь он сам отдает хвостатым пациентам часть собственной крови.

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