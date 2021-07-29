Нашли причину, почему в Украине исчезают бабочки

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В Украине исчезают бабочки. Уже мало где встретишь голубянок и парусников. Все из-за потепления и использования химических веществ.

Об этом Gazeta.ua рассказал Григорий Попов, энтомолог из Института зоологии им. И. Шмальгаузена.

"Сейчас очень мало бабочек, чем было 10-20 лет назад. Их численность уменьшилась из-за использования химикатов. Это катастрофа, потому что насекомые опыляют цветковые растения. Без них мы умрем. Также исчезают степные насекомые. Почти вся степь разорен в Украине, за исключением заповедников. Сейчас трудно найти степного конька, которого зовут толстяк", - пояснил ученый.

Насекомые съедают 20 процентов урожая, по данным всемирной организации питания. Их видов больше, чем всех видов животных и растений. Населения в мире увеличивается и все хотят есть. Люди должны вырывать пищу у насекомых, путем использования пестицидов.

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"Плохо, когда ежегодно на одной территории одинаковое количество насекомых. Колебательные явления является нормой, а не признаком апокалипсиса или изменениями климата. Нечего волноваться. Люди просто не помнят, как было несколько лет назад. В них память не такая качественная , как у белки. Никто божьих коровок не сбрасывает со самолетов, как некоторые заявляет. Это естественное явление, но не ежегодное", - подытожил специалист.

Одной из опасностей, которые подстерегают людей летом на природе, являются насекомые. Их укус способен спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию и привести к смерти. Уберечься помогут репелленты - специальные средства, отпугивающие насекомых, в частности клещей. Также не стоит использовать духи с цветочным ароматом, ибо привлекают пчел и ос.