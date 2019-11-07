NASA на звездной карте изобразили вспышки от новых звезд и сверхмассивную черную дыру

Фото: ecotech.news

NASA показало подробную звездную карту южной части неба. В Солнечной системе изобразили комету, вспышки от новых звезд и сверхмассивную черную дыру.

Данные течение года собирал спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), пишет ecotech.news.

Карта создана из 208 изображений, полученных от спутникового телескопа за первый год своей работы. Телескоп ищет изменения в яркости звезд, которые могут свидетельствовать о том, что вокруг них вращаются планеты. TESS разделил южное небо на 13 секторов и исследовал каждый из них в течение месяца. Четыре камеры телескопа делали снимок отдельного региона каждые 30 минут в ходе поиска новых экзопланет. В рамках этой исследовательской миссии, TESS обнаружил 29 экзопланет и более тысячи кандидатов в экзопланеты.

Ученые в течение двух лет работы телескопа планируют найти планеты пригодные к жизни, изучить более 200 тыс. Звезд на расстоянии до 300 световых лет. Затем их подробнее изучать с помощью других телескопов.

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В ближайшее время NASA начнет создавать аналогичный проект в северном звездном небе.

TESS запустили весной 2018 года вместо обсерватории Kepler. Сейчас запасы топлива на Kepler заканчиваются и в ближайшее время обсерватория прекратит свою работу.

Космический корабль Voyager 2 покинул пределы гелиосферы и вышел в межзвездную среду.