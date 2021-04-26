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вторник, 27 апреля 2021 06:31

Народные приметы 27 апреля: сегодня может приснится личный враг

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Народные приметы 27 апреля: сегодня может приснится личный враг
Сегодня чествуют память святителя Мартина Исповедника. Фото: takt-tv.ru

За религиозным календарем сегодня 27 апреля верующие чтят память святителя Мартина Исповедника, папы Римского. В народе почитается еще как Мартин Лисогон. Считалось, что в этот день лисы переселяются из старых нор в новые.

В день святого Мартина наблюдали за поведением лис, журавлей и ворон. По охотничьим приметам, в этот день лисы из старых нор переселяются в новые и в течение трех суток своего переселения становятся глухими и слепыми.

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В этот день существуют и другие традиции. Gazeta.ua собрала для читателей главные обычаи 27 апреля.

В народе верили, что Мартин дает начало первым грозам. Замечали, что с этого дня пара ворон стремительно друг над другом летает, то на спину переворачиваясь, то будто камнем на землю падая. На высоком дереве вороны начинают гнездо вить. В сооружении гнезда участвуют оба члена семьи. Взрослые вороны живут постоянной парой всю жизнь. Они ежегодно гнездятся в одной местности. Ежегодно сооружают новое гнездо, иногда материалы используют из старого.

Народные приметы и поверья

Много сока из березы течет - до поздней осени.

Если ива зацвела и прилетели ласточки и стрижи, пришла пора саженцы в садах высаживать.

Увидеть в этот день в небе одинокого журавля - к удаче, пару - к свадьбе, стаю - до приезда желанных гостей.

Сны с 26 на 27 апреля очень важны. Поэтому постарайтесь вспомнить все, что вам приснилось, до мельчайших деталей. Сновидения, увиденное днем ​​27 апреля, вещее. Во сне вы видели врага.

27 апреля именины отмечают Антон, Иван, Мартин, Зита, Роксолана. Кроме этого сегодня чтят память Исповедника Мартина, папы Римского.

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Дата
27
апреля

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