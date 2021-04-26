Народные приметы 27 апреля: сегодня может приснится личный враг

За религиозным календарем сегодня 27 апреля верующие чтят память святителя Мартина Исповедника, папы Римского. В народе почитается еще как Мартин Лисогон. Считалось, что в этот день лисы переселяются из старых нор в новые.
В день святого Мартина наблюдали за поведением лис, журавлей и ворон. По охотничьим приметам, в этот день лисы из старых нор переселяются в новые и в течение трех суток своего переселения становятся глухими и слепыми.
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В этот день существуют и другие традиции. Gazeta.ua собрала для читателей главные обычаи 27 апреля.
В народе верили, что Мартин дает начало первым грозам. Замечали, что с этого дня пара ворон стремительно друг над другом летает, то на спину переворачиваясь, то будто камнем на землю падая. На высоком дереве вороны начинают гнездо вить. В сооружении гнезда участвуют оба члена семьи. Взрослые вороны живут постоянной парой всю жизнь. Они ежегодно гнездятся в одной местности. Ежегодно сооружают новое гнездо, иногда материалы используют из старого.
Народные приметы и поверья
Много сока из березы течет - до поздней осени.
Если ива зацвела и прилетели ласточки и стрижи, пришла пора саженцы в садах высаживать.
Увидеть в этот день в небе одинокого журавля - к удаче, пару - к свадьбе, стаю - до приезда желанных гостей.
Сны с 26 на 27 апреля очень важны. Поэтому постарайтесь вспомнить все, что вам приснилось, до мельчайших деталей. Сновидения, увиденное днем 27 апреля, вещее. Во сне вы видели врага.
27 апреля именины отмечают Антон, Иван, Мартин, Зита, Роксолана. Кроме этого сегодня чтят память Исповедника Мартина, папы Римского.
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