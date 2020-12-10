На жалюзи зарабатывали куртизанки: интересные фактыфакты

В Европе жалюзи стали популярными еще в середине ХХ века. Фото: Jonathan Borba from Pexels

11 декабря 1769 года в Великобритании запатентовали предмет, который есть едва ли не в каждом современном доме - жалюзи.

Единого мнения, где именно и когда появилось оконное убранство нет. Скорее всего, прототипы возникли в разных странах, и упоминания о жалюзи встречаются на картинах, в книгах и во время археологических раскопок.

Первые жалюзи были довольно простыми. Использовалась ткань в виде вертикальных полос. А вот европейские напоминали ставни: ламели из дерева, которые плотно прилегали друг к другу. В королевских же покоях использовались деревянные планки. Их обшивали дорогими тканями. В арабских странах этот декор больше напоминал решетку.

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По одной из теорий ученых, именно арабы первыми начали использовать эту деталь интерьера. Для них жалюзи были своеобразным "хиджабом" для дома, поскольку идеально скрывали все, что происходило за его окнами. Прежде всего это касалось женщин.

В то же время другие исследователи уверены, жалюзи имеют французские корни, ведь в Европе на них зарабатывали куртизанки. Благодаря чему женщины частично показывали свое тело в окно, тем самым доводили мужчин до безумия и заманивали в бордель. Подобная интрига создавала большой спрос на их услуги.

В Европе жалюзи стали популярными еще в середине ХХ века. Зато в постсоветских странах мода пришла только в девяностые годы. И это были обычные горизонтальные жалюзи из алюминия, при этом они подчеркивали статусность, и позволить их себе мог далеко не каждый.

Современные жалюзи продаются из различных материалов, в том числе, тканей. Их часто используют для отделки офисов и затемнения слишком солнечных помещений.

Жалюзи легко сделать из остатков обоев для стен. Они достаточно плотные и не требуют дополнительной декоративной отделки. Годятся простые, без рисунков, ибо тяжелые и не держат форму. Выглядят такие жалюзи даже лучше фабричные.