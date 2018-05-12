На похороны Хокинга пригласили путешественников во времени

Сам ученый не исключал возможности путешествий во времени. ФОТО: vanityfair.com

Подать заявку на участие в церемонии захоронения праха Хокинга могут лица 2038 рождения.

Об этом сообщило Reuters.

На сайте, где разыгрываются билеты на церемонию, в графе "дата рождения" можно указать любую дату до 31 декабря 2038 года. Подать заявку можно до 15 мая 2018 года.

Представитель фонда Стивена Хокинга объяснил, что организаторы церемонии не могут исключать, что путешествия во времени возможны, пока обратное не доказано. Ведь сам ученый всерьез исследовал теоретическую возможность путешествия людей во времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хокинг сообщил, когда исчезнет Земля

В 2009 году физик провел шуточный эксперимент: он пригласил путешественников во времени на вечеринку уже после ее завершения. Тогда Хокинг отметил, что в этой вечеринке объединил две свои любимые вещи - эксперименты и шампанское, поделилась в интервью BBC Radio профессор Манчестерского университета Сара Бридле.

Английский физик-теоретик Стивен Хокинг, известный изучением теории относительности и черных дыр, умер 14 марта на 77 году жизни. Его прах будет похоронен в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.