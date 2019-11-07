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четверг, 07 ноября 2019 22:11

На пляже обнаружили уникальное естественное явление
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На пляже обнаружили ледяные шары
Фото: The Guardian
На пляже обнаружили ледяные шары
На пляже обнаружили ледяные шары
На пляже обнаружили ледяные шары
На пляже обнаружили ледяные шары

В Финляндии туристы обнаружили пляж с большим количеством ледяных шаров.

Естественную аномалию обнаружили на острове Хайлуото, сообщает The Guardian.

Участок береговой полосы около 30 метров весь заполнен шарами яйцевидной формы из снега и льда.

Такое явление стало возможным благодаря стечению природных факторов. Температура воздуха и воды должна быть чуть ниже нуля, должен быть пологий пляж из мелких песчинок, спокойные или слабые волны и камни. На них наслаивается лед со снегом при передвижении камней волнами или ветром.

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Самое больше яйцо оказалось размером с футбольный мяч. Профессор географии и геологии в Иллинойском государственном университете Джеймс Картер отметил, что такое явление встречается очень редко, но увидеть его человеку удается еще реже.

Королевское метеорологическое общество ежегодно проводит конкурс "Лучший фотограф погоды года". По критериям, фотографии должны иллюстрировать погоду в широком ее проявлении, сообщает cameralabs.

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