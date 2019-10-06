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понедельник, 07 октября 2019 02:24

На фотоконкурсе показали магию черно-белых фотографий
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"Заборы". 1-е место в категории "Абстракция". Автор Ромен Торне
Фото: cameralabs.org
"Миграция". 2-е место в категории "Дикая природа", серия. Автор Элизабетта Гатти
"Выпадение волос". 1-е место в категории "Концептуальное фото". Автор Майкл Кнудсен
"День свадьбы". 3-е место в категории "Люди". Автор Руи Кариа
"Деревня Хэчжан". 3-е место в категории "Путешествия", серия. Автор Ширли Вунг

Журнал MonoVisions проводят международный конкурс, чтобы найти и наградить лучших монохромных фотографов мира.

Конкурс проводят с 2017 года, сообщает Cameralabs.

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Организаторы рассматривают заявки в 12 категориях: "Люди", "Уличная фотография", "Портрет", "Путешествия", "Абстракция", "Архитектура", "Концептуальное фото", "Файн-арт", "Пейзажи", "Дикая природа", "Ню" и "Фотожурналистика".

Победителей определяют в номинациях "Черно-белое фото года" и "Черно-белая фотосерия года". Взнос за участие в каждой составляет 20$ и 25$ соответственно. Автору лучшего одиночного фото достается премия в размере 2 тыс. долл. Лучшей фотосерии - 3 тыс. долл.

Конкурс открыт для фотографов в возрасте не менее 18 лет и имеют любой уровень подготовки.

Фотограф Ольга Степанян 8 лет показывает красоту женского тела в черно-белых снимках. Моделей для фотосессий приглашает всех возрастов.

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