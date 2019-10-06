На фотоконкурсе показали магию черно-белых фотографий

Фото: cameralabs.org

Журнал MonoVisions проводят международный конкурс, чтобы найти и наградить лучших монохромных фотографов мира.

Конкурс проводят с 2017 года, сообщает Cameralabs.

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Организаторы рассматривают заявки в 12 категориях: "Люди", "Уличная фотография", "Портрет", "Путешествия", "Абстракция", "Архитектура", "Концептуальное фото", "Файн-арт", "Пейзажи", "Дикая природа", "Ню" и "Фотожурналистика".

Победителей определяют в номинациях "Черно-белое фото года" и "Черно-белая фотосерия года". Взнос за участие в каждой составляет 20$ и 25$ соответственно. Автору лучшего одиночного фото достается премия в размере 2 тыс. долл. Лучшей фотосерии - 3 тыс. долл.

Конкурс открыт для фотографов в возрасте не менее 18 лет и имеют любой уровень подготовки.

Фотограф Ольга Степанян 8 лет показывает красоту женского тела в черно-белых снимках. Моделей для фотосессий приглашает всех возрастов.