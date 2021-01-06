На экраны вышел детский мультфильм о мужчине с длинным и неуправляемым пенисом

Создали мультик про мужчину с большим половым органом. Фото: buro247

Премьера нового мультфильма, в котором у главного героя Джона Диллерманда самый большой половой орган, состоялась в Дании.

Об этом сообщили в SVT.

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Мультик показали на телеканале для детей DR Ramasjang. В ролике говорится о том, что главный герой "не может ничего с этим сделать".

По сюжету мультфильма, половой орган Джона "помогает" ему в различных жизненных ситуациях. Его особенность тела выручила в прогулке с собакой и в вывешивании флага.

Мультик рассчитан на детскую аудиторию от 4 до 8 лет. Всего планируют выпустить 20 серий.

Мультипликатор из Уганды Хамид Ибрагим обещал "надрать задницу студии Disney". Вместе с нигерийцами Зики Нельсоном и Тола Оловофоеку создали компанию Kugali. Задались целью рассказывать "истории, вдохновленные африканской культурой, используя комиксы, искусство и дополненную реальность".