На eBay продают первый оригинальный компьютер Apple - фото

Выставили на продажу первый оригинальный компьютер Apple в деревянном корпусе.

Купить его можно на онлайн-платформе eBay за $1,5 млн, пишет Daily Mail.

Apple-1 был первым продуктом, который был разработан под именем Apple соучредителями компании Стивом Джобсом и Стивом Возняком в 1976 году.

Автор: ebay.com Apple-1 выпустили в 1976 году.

Всего было продано около 175 из 200 компьютеров Apple-1, каждый из которых стоил $666,66, что на сегодня составляет примерно $3126.

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Полнофункциональную модель продает Кришна Блейк из США, который приобрел ее в 1978 году.

Автор: ebay.com Тогда устройство стоил 6,66.

По его словам, продажа такого редкого экземпляра компьютерной истории на сайте онлайн-аукциона впервые на eBay.

В продажу также входят программное обеспечение, которое было установлено с самого начала, базовый язык, игры, тесты с низким и высоким объемом памяти, видео 30-летней давности и многое другое.

Apple-1 проложил путь для разработки более совершенного Apple II в начале 1977 года, который был выпущен в пластиковом корпусе со встроенной клавиатурой. Продажа Apple II, аксессуаров и программного обеспечения привел к увеличению годового дохода Apple Computer с $774 тыс. до $ 118 млн всего за три года.