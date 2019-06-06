Мужчина выиграл в лотерею благодаря печенью

Чарльз Джексон выиграл $344,6 млн. Фото: ICTV

$344,6 млн выиграл гражданин США Чарльз Джексон благодаря печенью с предсказанием.

Печенье ему подарила внучка, пишет Unilad.

Она купила печенье во вьетнамском ресторане. На записке внутри были числа. Джексон решил использовать их в лотерее.

Мужчина выиграл $344,6 млн - 9,3 млрд грн.

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Джексон посмотрел про выигрыш в интернете и решил, что выиграл 50 000 долларов. Он был потрясен, когда узнал о настоящей сумме выигрыша. Часть пожертвует на благотворительность, а $ 1 млн отдаст брату.

"Надеюсь, сильно они меня не изменят. Я продолжу ходить в джинсах, но, возможно, в новых", - поделился он.

64-летняя жительница американского штата Мэриленд выиграла $ 101 600 в лотерею. Американка шла к лотерейной победы 24 года.