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четверг, 06 июня 2019 13:55

Мужчина выиграл в лотерею благодаря печенью

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Мужчина выиграл в лотерею благодаря печенью
Чарльз Джексон выиграл $344,6 млн. Фото: ICTV

$344,6 млн выиграл гражданин США Чарльз Джексон благодаря печенью с предсказанием.

Печенье ему подарила внучка, пишет Unilad.

Она купила печенье во вьетнамском ресторане. На записке внутри были числа. Джексон решил использовать их в лотерее.

Мужчина выиграл $344,6 млн - 9,3 млрд грн.

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Джексон посмотрел про выигрыш в интернете и решил, что выиграл 50 000 долларов. Он был потрясен, когда узнал о настоящей сумме выигрыша. Часть пожертвует на благотворительность, а $ 1 млн отдаст брату.

"Надеюсь, сильно они меня не изменят. Я продолжу ходить в джинсах, но, возможно, в новых", - поделился он.

64-летняя жительница американского штата Мэриленд выиграла $ 101 600 в лотерею. Американка шла к лотерейной победы 24 года.

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Голосов: 1078
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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