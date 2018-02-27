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вторник, 27 февраля 2018 16:32

Мужчина выиграл в казино 1,7 млн грн и поставил все на рулетку

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Мужчина выиграл в казино 1,7 млн грн и поставил все на рулетку
Мужчина забрал из казино 85 340 фунтов стерлингов. Фото: zelao.ru

В покерном турнире города Ноттингем Великобритании Джейк Коди выиграл 42 670 фунтов стерлингов (около 1,7 млн грн.- Gazeta.ua) і поставил все на черное в рулетке, удвоив выигрыш.

Мужчина забрал из казино 85 340 фунтов стерлингов (более 3 млн грн. - Gazeta.ua), пишет издание Pokernews.

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Шарик для Коди запустил сам владелец казино. Когда она остановилась на черной ячейке под номером 22, болельщики начали кричать и приветствовать счастливчика.

Житель Калифорнии выиграл $ 11.8 млн в казино. Для этого человек потратил всего $ 3. Счастливый победитель назвался Родольфо Т. Мужчина разбогател в казино "Френтмонт". Он приехал в город на отдых и решил сыграть.

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