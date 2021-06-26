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воскресенье, 27 июня 2021 01:27

Мужчина во время просмотра фильма для взрослых увидел своего сына

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Мужчина во время просмотра фильма для взрослых увидел своего сына
Родители пока не рассказали ему о своем открытии. И в ближайшее время собираются это сделать. Фото: Pixabay

Родители были шокированы, когда увидели двойника своего сына в фильме для взрослых. Через некоторое время они поняли: это был не двойник.

Пикантную историю из жизни своей семьи анонимно рассказала пользовательница ресурса Reddit. Она вместе с мужем случайно узнала об особой работе своего сына. Произошло это при довольно забавных обстоятельствах.

Женщина объяснила, что в их семье очень доверчивы и близкие отношения. Поэтому она не считает проблемой, что ее муж время от времени может расслабиться за фильмом для взрослых. Но недавно просмотр завершился определенным конфузом.

Пикантное видео несколько взволновало мужа, поэтому на следующий день он еще раз его пересмотрел. На этот раз вопросов было больше, чем ответов. Отец заметил, что у парня на экране такая же татуировка, как и у сына.

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"Муж позвал меня и показал экран. На теле парня была татуировка, которую мы много раз видели у себя дома. Сомнений не было, это – наш сын", - рассказала женщина.

Родители пока не рассказали ему о своем открытии. Но в ближайшее время собираются это сделать.

В Кременецком районе Тернопольской области 17-летняя девушка жестоко избила отца, который воспитывал ее кулаками.

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