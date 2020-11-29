Мужчина вернулся домой через 7 дней после кремации

Родственники привезли его домой, однако не знают, кого кремировали. Фото: AFP

В Индии человек, который лечился от коронавируса, вернулся домой через неделю после того, как его семье передали "его тело" и те его кремировали.

Странный инцидент произошел на севере Западной Бенгалии. Шибдас Бандиопадий, житель Бирати, вернулся домой за день до того, как члены его семьи должны были выполнить его шрад (обряд в честь умершего предка - ред), сообщает NDTV.

75-летний мужчина был доставлен в больницу 11 ноября после того, как получил положительный результат теста на Covid-19. Два дня спустя члены его семьи были проинформированы о его смерти.

"Тело хранилось в пластиковом пакете, согласно протоколам COVID, и было показано членам семьи на расстоянии, они сказали, что не видят лицо четко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены семьи планировали провести шрад, когда им позвонили и сообщили, что их родственник жив и нужно привезти его из больницы. Родственники привезли его домой и до сих пор не знают, кого кремировали.

По последним данным в мире зафиксировано 62 млн случаев заражения Коронавирусная инфекцией. В частности, в Индии на Covid-19 болеют 9351109 человек.