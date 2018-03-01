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четверг, 01 марта 2018 17:04

Мужчина сделал программу распознавания морды соседского кота

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Мужчина сделал программу распознавания морды соседского кота
Аркайц Гарро сделал систему, которая распознает кота по кличке Бобис. Фото: Arkaitz Garro/motherboard.vice.com

Программист Аркайц Гарро из Нидерландов сделал систему, которая распознает морду соседского кота Бобиса. Мужчина получает оповещение и пускает животное в дом.

Система замечает любое движение у входной двери дома, специальный датчик активирует камеру и фотографирует происходящее, пишет Motherboard.

Снимок система отправляет на облачную платформу распознавания изображений, где автоматически сравнивается с предварительно загруженными фотографиями Бобиса. Если программа видит совпадение, хозяин дома получает сообщение на мобильный с текстом "Открой дверь!"

По словам Гарро, Бобис приходит к дому уже несколько лет. Сначала программист думал, что кот бездомный, но потом выяснил, что животное принадлежит соседу.

"В Бобиса выработалось какое-то особое расписание посещения нашего дома. Так что нам с женой захотелось знать, если он снова пришел и ждет, чтобы мы ему открыли", - рассказывает Гарро. Система помогает отличить Бобиса от других животных, которые иногда пробегают мимо дома программиста.

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Создание системы заняло у разработчика несколько часов и обошлось в $ 50. Результатами работы Гарро доволен. По его словам, если во время съемки фотографии Бобис смотрит в камеру, то система узнает кота почти в 100% случаев.

Сеть поразило необычный окрас шерсти на морде кошки породы британская короткошерстная. Мех почти идеально разделено пополам - одна его половина черного цвета, другая - серого. Причиной появления таких кошек считают слияние двух эмбрионов. Животные с таким окрасом получили прозвище "химеры".

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01
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