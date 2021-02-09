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среда, 10 февраля 2021 02:28

Мужчина из крохотного яйца вырастил попугая
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Мужчина вырастил себе лучшего друга.
Фото: A Chick Called Albert
Мужчина вырастил себе лучшего друга.
Мужчина вырастил себе лучшего друга.
Мужчина вырастил себе лучшего друга.
Мужчина вырастил себе лучшего друга.

На YouTube-канале "Chick Called Albert" опубликовали трогательное видео. На нем человек показывает, как из крохотного яйца вырастил роскошного попугая.

Об этом пишет Вoredpanda.

"Я был в зоомагазине, когда заметил нечто странное. На полу клетки волнистого попугая было яйцо. На вопрос, где самка, владелец ответил, что продал ее. К счастью, мне радостно отдали яйцо", - рассказывает мужчина.

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По приходу домой он поместил странную находку в инкубатор и ждал пока с яйца вылупится пернатый. Так и произошло. Птица родилась, но была слабой. Мужчине приходилось кормить его по восемь раз в день. В конце концов попугай набрался сил и вырос здоровым.

Кошка по кличке Пегги Пингвин Китти стала звездой интернета. Все потому, что четырехлапая невероятно похожа на пингвина. Даже стоит так, будто холодолюбивые птица.

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