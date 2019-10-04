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суббота, 05 октября 2019 02:25

Муж отсудил у любовника жены $ 750 тыс.

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Суд в штате Северная Каролина США вынес решение по делу Кевина Ховарда, узнал о том, что его жена ему изменяет. Любовник жены должен выплатить Кевину большую сумму.

Ховард воспользовался законом, согласно которому имел право подать в суд на человека "целенаправленные вмешательства в брачные отношения", пишет Радио Максимум.

Автор: maximum.fm
  Суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, который узнал о том, что жена ему изменяет
Суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, который узнал о том, что жена ему изменяет

В большинстве штатов закон отменили. Но в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине, а также на Гавайских островах закон до сих пор действует. Мужчина провел в браке 12 лет. Как-то жена попросила его о разводе. Пара ходила к семейному психологу, однако тщетно. Мужчина нанял частного детектива. Тот выяснил, что жена изменяла с коллегой по работе.

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Ховард обратился в суд и выиграл. Теперь любовник жены должен заплатить $ 750 тыс. Кевин уже развелся. По его словам, дело было не в деньгах.

Автор: maximum.fm
  Суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, который узнал о том, что жена ему изменяет
Суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, который узнал о том, что жена ему изменяет

Семейные ценности для каждой семьи должны быть важнее всего. Никакое богатство не заменит семейного уюта, детского смеха и общения между близкими. "В каждой семье должны быть свои традиции. Это закладывается от мамы. На выходные дни мы шли к родителям. Это объединяло. Именно отец с мамой должны воспитать так, чтобы дети не забывали родительский порог. Скажем, на Рождество обязательно должны провести с семьей", - говорит винничанка Галина Левицкая. Более 30 лет была руководителем Винницкого ЗАГСа и женила молодоженов. Сейчас возглавляет отдел лабораторных исследований в Винницком областном лабораторном центре Госпродпотребслужбы. Что в первую очередь надо научить детей, как строить отношения, каких женщин любят мужчины, кто виноват в разводе и о собственной жизни рассказала Gazeta.ua.

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