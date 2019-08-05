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вторник, 06 августа 2019 02:24

Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
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Агент по недвижимости сделала подборку худших интерьеров, которые ей приходилось видеть
Фото: boredpanda
Агент по недвижимости сделала подборку худших интерьеров, которые ей приходилось видеть
Агент по недвижимости сделала подборку худших интерьеров, которые ей приходилось видеть
Агент по недвижимости сделала подборку худших интерьеров, которые ей приходилось видеть
Агент по недвижимости сделала подборку худших интерьеров, которые ей приходилось видеть

Венесса Ван Винкль, агент по недвижимости создала фото комнат, в интерьерах которых отсутствует логика.

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Помогали ей коллеги. Некоторые комнаты имеют унитаз и кухню рядом, пишет boredpanda.com.

А в других удивляет умение сочетать в одной комнате кровать и ванну.

В городе Самбор Львовской сохранился единственный в Украине дом в польском стиле "закопянка" - вилла Шафранского. "Закопянка" возникла в конце XIX - начале 20-х годов. в польском курортном городке Закопане, основанный Станиславом Людкевичем. Все ее образцы были деревянными виллами, то есть видпочинковими домами.

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