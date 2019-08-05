Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры

Фото: boredpanda

Венесса Ван Винкль, агент по недвижимости создала фото комнат, в интерьерах которых отсутствует логика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как превратить спальню в уютный оазис: идеи для вдохновения

Помогали ей коллеги. Некоторые комнаты имеют унитаз и кухню рядом, пишет boredpanda.com.

А в других удивляет умение сочетать в одной комнате кровать и ванну.

В городе Самбор Львовской сохранился единственный в Украине дом в польском стиле "закопянка" - вилла Шафранского. "Закопянка" возникла в конце XIX - начале 20-х годов. в польском курортном городке Закопане, основанный Станиславом Людкевичем. Все ее образцы были деревянными виллами, то есть видпочинковими домами.