Монета с Януковичем и кусок стены: какими подарками обмениваются дипломаты

Фотограф с Финляндии Хенрик Дункер создал фотопроект, в котором показал, что друг другу дарят дипломаты на официальных приемах.

На снимках подарки парламента Латвии от иностранных послов, пишет birdinflight.com.

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"Цель моего проекта - изучить один из аспектов дипломатии независимой Латвии. Когда главы государств устраивают официальные встречи, они часто вручают друг другу подарки. Впоследствии эти вещи годами лежат в хранилищах - ненужные и невидимые. На большинстве из них есть только маленькая записка от кого, когда был вручен и где. С помощью моих снимков зритель может сравнить подарки от представителей разных стран", - говорит Дункер.

Фото: henrikduncker.com

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