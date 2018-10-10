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четверг, 11 октября 2018 02:24

Монета с Януковичем и кусок стены: какими подарками обмениваются дипломаты
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Фотограф с Финляндии Хенрик Дункер создал фотопроект, в котором показал, что друг другу дарят дипломаты на официальных приемах.

На снимках подарки парламента Латвии от иностранных послов, пишет birdinflight.com.

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"Цель моего проекта - изучить один из аспектов дипломатии независимой Латвии. Когда главы государств устраивают официальные встречи, они часто вручают друг другу подарки. Впоследствии эти вещи годами лежат в хранилищах - ненужные и невидимые. На большинстве из них есть только маленькая записка от кого, когда был вручен и где. С помощью моих снимков зритель может сравнить подарки от представителей разных стран", - говорит Дункер.

Подарок от экс-президента Украины Виктора Януковича. Украина, 15 марта 2013 года
Фото: henrikduncker.com
Подарок от сенатора США. Рига, 20 апреля 2011 года
Фрагмент подарка "Охотничий комплект" от президента Польши Бронислава Коморовского. Латвия, 23 ноября 2012 года
Подарок президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова. Узбекистан, 25 мая 2014 года
Подарок от Союза латышских кинематографистов. Латвия, 9 декабря 2002 года

Группа AVIATOR поздравила с Днём города жителей Бахмута концертом на стадионе местного спортивного комплекса "Металлург". В благодарность за выступление городской голова Алексей Рева вручил фронтменам Дмитрию Тодорюку и Андрею Сторожу эксклюзивную гитару "Fender", ювелирно созданную специально для ребят из пласта бахмутской соли.

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