Молятся от самоубийства и мало работают - традиции этого дня

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3006
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1611
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 990
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2340
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1575
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 774
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3339
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1665
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 549
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
18
29
3
10
7
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Показали раритетную коллекцию виниловых пластинок и патефонов
Показали раритетную коллекцию виниловых пластинок и патефонов
Незрячий парень ошеломил судей телешоу необычным умением
Незрячий парень ошеломил судей телешоу необычным умением
Показали лучшие фото, сделанные на iPhone
Показали лучшие фото, сделанные на iPhone
Мастерица создает оригинальные изделия из лоскутков тканей
Мастерица создает оригинальные изделия из лоскутков тканей
Видео
Все видео
Купаются и играют: показали медведей, которые вышли из зимней спячки
Купаются и играют: показали медведей, которые вышли из зимней спячки
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Выпускник записал грамматический рэп о ударения, который поможет сдать ВНО
Выпускник записал грамматический рэп о ударения, который поможет сдать ВНО
Гранде побила 55-летний рекорд Битлз
Гранде побила 55-летний рекорд Битлз
Показали игру, которая зарабатывает $ 1,5 млн в сутки
Показали игру, которая зарабатывает $ 1,5 млн в сутки
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1611
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1575
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1368
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4347
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 3006
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 378
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
пятница, 01 марта 2019 11:58

Молятся от самоубийства и мало работают - традиции этого дня

  Комментировать
Молятся от самоубийства и мало работают - традиции этого дня
С первым днем весны связано большое количество народных поверий и рассказов Фото: Podrobnosti.ua

Сегодня года отмечают день Маремьяны-чудовища. По народному поверью она считалась женой домового и хозяйкой дома.

С первым днем весны связано большое количество народных поверий и рассказов, пишет 24 канал.

Именины сегодня празднуют Даниил, Маруф, Павел, Юлиан.

Народные приметы на 1 марта: Густой туман 1 марта - лето будет холодным и ветреным. Усилился ветер ночью - ждите обильных осадков и потепление. Первый день весны - теплый, значит еще придет похолодание. Вороны 1 марта громко каркают - скоро похолодает. Талая вода и снег, собранные 1 марта, является целебными.

По преданию в этот день повесился Иуда, который предал Иисуса Христа. Поэтому в этот день молятся за близких людей, чтобы в семье не было самоубийц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли горшок с редкими золотыми монетами

Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

1 марта отмечают Международный день кошек. Примерно 80% всех жителей планеты держат домашних животных, из них более половины - коты. Они отличаются красотой, умом и некоторыми магическими способностями.

В сети показали интересные фото, как пушистые любимцы прячутся от ветеринаров и играют в ямах на дорогах в Японии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Молятся от самоубийства и мало работают - традиции этого дня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 36205
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 24066
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 11223
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 10902
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
 2 Просмотров: 10611
Интересно
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 7184
Появились необычные постеры сериала " Игры престолов"
Появились необычные постеры сериала " Игры престолов" Просмотров: 558
Топ-7 комнатных растений, которые лучше очищают воздух
Топ-7 комнатных растений, которые лучше очищают воздух Просмотров: 2799
Как отвечать на неудобные вопросы детей
Как отвечать на неудобные вопросы детей
8
 Просмотров: 306
Показали самую древнюю тату-машинку
Показали самую древнюю тату-машинку Просмотров: 99
Больше всего комментируют
17
Порошенко отличился странным поведением
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
7
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
3
Коммунальные услуги подорожают
3
Одна из кандидатов в президенты начала агитировать за Тимошенко
Голосов: 117
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua