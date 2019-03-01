Молятся от самоубийства и мало работают - традиции этого дня

С первым днем весны связано большое количество народных поверий и рассказов Фото: Podrobnosti.ua

Сегодня года отмечают день Маремьяны-чудовища. По народному поверью она считалась женой домового и хозяйкой дома.

С первым днем весны связано большое количество народных поверий и рассказов, пишет 24 канал.

Именины сегодня празднуют Даниил, Маруф, Павел, Юлиан.

Народные приметы на 1 марта: Густой туман 1 марта - лето будет холодным и ветреным. Усилился ветер ночью - ждите обильных осадков и потепление. Первый день весны - теплый, значит еще придет похолодание. Вороны 1 марта громко каркают - скоро похолодает. Талая вода и снег, собранные 1 марта, является целебными.

По преданию в этот день повесился Иуда, который предал Иисуса Христа. Поэтому в этот день молятся за близких людей, чтобы в семье не было самоубийц.

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Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

1 марта отмечают Международный день кошек. Примерно 80% всех жителей планеты держат домашних животных, из них более половины - коты. Они отличаются красотой, умом и некоторыми магическими способностями. В сети показали интересные фото, как пушистые любимцы прячутся от ветеринаров и играют в ямах на дорогах в Японии.