Молча умоляла о помощи: больная собака чудом попала в ветеринарную клинику

В Сеаре, штат Бразилия тяжело больна бродячая собака пришла под дверь ветеринарной клиники. Ее заметил один из медиков благодаря камерам наружного наблюдения.
Осмотрев четвероногого питомца врач констатировал трансмиссивную венерическую опухоль - раковое заболевание. Недуг широко распространен у бродячих животных и является заразным.
Дайс Феррейра да Сильва прооперировал Квиндима, так собаку прозвали в клинике. Животное спокойно реагировало на все действия медицинских работников и не было агрессивным.
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"У него сейчас все хорошо, собака прекрасно реагирует на химиотерапию, на лекарства, которые принимает, и до сих пор не было побочных реакций. Сейчас Квиндим ждет усыновления. У нас уже есть около 10 человек из Бразилии, которые заинтересованы дать животному любящий дом, но мы будем отдавать предпочтение людям, близким к нашему городу, поскольку из-за пандемии многие рейсы были отменены, это усложнит отправления четвероногого в другой город", - говорит ветеринар.
В Днепре кот упал с 6-го этажа жилого дома и разбил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Животное пострадало.
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