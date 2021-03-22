Молча умоляла о помощи: больная собака чудом попала в ветеринарную клинику

Сейчас животное чувствует себя хорошо и ждет усыновления. Фото: clinicavetvip

В Сеаре, штат Бразилия тяжело больна бродячая собака пришла под дверь ветеринарной клиники. Ее заметил один из медиков благодаря камерам наружного наблюдения.

Осмотрев четвероногого питомца врач констатировал трансмиссивную венерическую опухоль - раковое заболевание. Недуг широко распространен у бродячих животных и является заразным.

Дайс Феррейра да Сильва прооперировал Квиндима, так собаку прозвали в клинике. Животное спокойно реагировало на все действия медицинских работников и не было агрессивным.

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"У него сейчас все хорошо, собака прекрасно реагирует на химиотерапию, на лекарства, которые принимает, и до сих пор не было побочных реакций. Сейчас Квиндим ждет усыновления. У нас уже есть около 10 человек из Бразилии, которые заинтересованы дать животному любящий дом, но мы будем отдавать предпочтение людям, близким к нашему городу, поскольку из-за пандемии многие рейсы были отменены, это усложнит отправления четвероногого в другой город", - говорит ветеринар.