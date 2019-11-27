Лучшие сериалы и шоу десятилетия. Фото: style.nv.ua

Журнал Vanity Fair определил десятку лучших сериалов и телешоу этого десятилетия. Об этом сообщили на сайте НВ.

Кинокритик Соня Сарайя и редактор журнала Vanity Fair подвели итоги десятилетия и назвали его периодом ренессанса жанра сериалов, минисерелив, телешоу и телепроектов.

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В десятку Лучший попали продолжение Твин Пикс, британское кулинарное шоу Лучший пекарь Великобритании, лучший комедийный сериал 2019 по версии премии Эми Флибег и два мультсериалы Вселенная Стивена и Лошадь БоДжек.

Amazon продолжит на второй сезон сериал по "Властелину колец".