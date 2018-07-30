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понедельник, 30 июля 2018 23:30

Лето в разгаре: показали забавные фото собачьего отдыха
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Кто сказал, что человеческие развлечения не для животных.
Фото: cuteness.com
Кто сказал, что человеческие развлечения не для животных.
Кто сказал, что человеческие развлечения не для животных.
Кто сказал, что человеческие развлечения не для животных.
Кто сказал, что человеческие развлечения не для животных.

Кто не хотел бы летом бросить будничные дела и вместо них поплавать в бассейне или позагорать на пляже. Собаки тоже не против такого отдыха. Не удивляйтесь, если вдруг увидите, что ваш четвероногий друг облюбовал надувной матрас или круг для купания и нежится на нем под палящим летним солнцем.

Свою подборку забавных фото собак, которые нашли, как развлечь себя в жаркий день, представил cuteness.com.

Эти домашние любимцы знают толк в полноценном отдыхе.

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Ранее показали, как мурлыкающее менеджер и секретарь путешествуют со своим боссом. Японец объездил все туристические достопримечательности своей страны в компании двух своих котов по прозвищу Даикичи и Фокучан. Для перемещения своих любимцев мужчина использовал рюкзак или тележку.

cuteness.com
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