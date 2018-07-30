Лето в разгаре: показали забавные фото собачьего отдыха

Кто не хотел бы летом бросить будничные дела и вместо них поплавать в бассейне или позагорать на пляже. Собаки тоже не против такого отдыха. Не удивляйтесь, если вдруг увидите, что ваш четвероногий друг облюбовал надувной матрас или круг для купания и нежится на нем под палящим летним солнцем.
Свою подборку забавных фото собак, которые нашли, как развлечь себя в жаркий день, представил cuteness.com.
Эти домашние любимцы знают толк в полноценном отдыхе.
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Ранее показали, как мурлыкающее менеджер и секретарь путешествуют со своим боссом. Японец объездил все туристические достопримечательности своей страны в компании двух своих котов по прозвищу Даикичи и Фокучан. Для перемещения своих любимцев мужчина использовал рюкзак или тележку.
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