Лень вставать: показали милые фото расслабленных животных

Фото: brightside.me

Животные во многом похожи на людей. Как и мы, они время от времени нуждаются в перерыве и отдыхе. И точно точно так же склонны периодически лениться. Разница в том, что за свою лень они никогда не испытывают вины, а просто получают удовольствие от возможности ничего не делать.

Фотоподборку с животными, которых поймали на блаженном безделье, представило издание Bright Side.

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В животном мире есть множество милых созданий, которых человек не воспринимает как опасность. Однако внешность некоторых из них обманчива. Будучи невинными на вид, они запросто способны убить человека.