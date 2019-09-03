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вторник, 03 сентября 2019 12:43

Лень вставать: показали милые фото расслабленных животных
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В отличие от людей, животные не боятся выкроить для себя время для отдыха и умеют наслаждаться моментом.
Фото: brightside.me
В отличие от людей, животные не боятся выкроить для себя время для отдыха и умеют наслаждаться моментом.
В отличие от людей, животные не боятся выкроить для себя время для отдыха и умеют наслаждаться моментом.
В отличие от людей, животные не боятся выкроить для себя время для отдыха и умеют наслаждаться моментом.
В отличие от людей, животные не боятся выкроить для себя время для отдыха и умеют наслаждаться моментом.

Животные во многом похожи на людей. Как и мы, они время от времени нуждаются в перерыве и отдыхе. И точно точно так же склонны периодически лениться. Разница в том, что за свою лень они никогда не испытывают вины, а просто получают удовольствие от возможности ничего не делать.

Фотоподборку с животными, которых поймали на блаженном безделье, представило издание Bright Side.

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В животном мире есть множество милых созданий, которых человек не воспринимает как опасность. Однако внешность некоторых из них обманчива. Будучи невинными на вид, они запросто способны убить человека.

brightside.me
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Дата
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