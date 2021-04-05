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понедельник, 05 апреля 2021 12:01

Компания LG сворачивает производство смартфонов

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Компания LG сворачивает производство смартфонов
В январе LG сообщила, что в условиях жесткой конкуренции терпит убытки в течение 23 кварталов подряд. Фото: Jacoby Clarke from Pexels

Южнокорейская компания LG Electronics до 31 июля планирует прекратить производство смартфонов. Такое решение приняли из-за большой конкуренции на данном рынке. Вместо этого планирует вложить все силы в электроавтомобили, интернет, робототехнику и тому подобное.

Об этом сообщили на сайте компании.

"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов и позволить компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, аксессуары, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", - заявили в LG.

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Текущий ассортимент смартфонов в продаже имеется. Не прекращается и сервисная поддержка, обновление программного обеспечения клиентам уже существующих гаджетов.

В январе LG сообщила, что в условиях жесткой конкуренции терпит убытки в течение 23 кварталов подряд. За этот срок компания потеряла около $4,5 млрд.

Xiaomi представила 5 новых смартфонов серии Mi 11. Xiaomi Mi 11 Ultra - топовая модель серии Mi 11. Она имеет основную камеру и дополнительный 1,1-дюймовый экран AMOLED.

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