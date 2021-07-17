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Компания Ford выпустила парфюм Mach-Eau с запахом бензина

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Компания Ford выпустила парфюм Mach-Eau с запахом бензина
Компания также включила "животный элемент", чтобы создать "впечатление лошадей". Фото: Ford

Компания Ford выпустила парфюм Mach-Eau после опроса, который показал, что каждому пятому водителю больше будет не хватать запаха бензина, когда он перейдет на электрический автомобиль.

Об этом сообщает The Verge. В результате опроса, проведенного по заказу Ford, каждый пятый водитель отметил, что запаха бензина им не хватает больше всего при пересадке на электрическое транспортное средство, при этом почти 70% заявляют, что в определенной степени будут скучать по запаху бензина. Бензин также считается более популярным ароматом, чем вино, сыр, и так же популярен, как запах новых книг.

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Ford и Olfiction, партнер парфюмерной компании Ford от Mach-Eau, сказали, что кроме запаха бензина, аромат содержит ноты, напоминающие бензальдегид миндаля, запах, связанный с салонами автомобилей, и пара-крезол, обеспечивающий запах резины от шин. Они были смешаны с синим имбирем, лавандой, геранью и сандалом для получения дополнительных дымчатых, металлических и резиновых нот. Компания также включила "животный элемент", чтобы создать "ощущение лошадей".

В Киеве презентовали японский электромобиль Nissan Leaf второго поколения. Модель уже начали продавать официальные дилеры производителя в Украине.

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